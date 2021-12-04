Скрипник прояснил ситуацию по отказу возглавить сборную Украины

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о предложении возглавить сборную Украины после ухода из национальной команды Андрея Шевченко.

«Если сейчас я буду говорить, что отказался возглавить сборную Украины, это будет некорректно по отношению к этому вопросу. У меня контракт с «Зарей».

Совмещение? Я не думаю, что это правильно что-то делить две работы на одного. Мне кажется, что или ты делаешь одно дело хорошо, а не разбрасываешь. На этом все закончились дискуссии и вопросы по сборной Украины.

Я стараюсь быть профессионалом и свой контракт отработать. «Заря» - это тот адрес, где я чувствую себя уверенно и хорошо, и горд, что я эту команду сейчас тренирую и те места, которые мы занимает, их трудно из года в год защитить», — сказал Скрипник в интервью на youtube-канале ВurBuzz.

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