Скрипник: приложим все усилия, чтобы снова выиграть у ЦСКА

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча с софийским ЦСКА в Лиге конференций.



«Мы победили эту команду две недели назад (1:0) и приложим все усилия, чтобы снова выиграть. Наш соперник тоже приехал, чтобы показать мастерство, и хочет побеждать.

Каждая из команд хочет набирать очки для своего рейтинга и своей страны. Для имиджа. Мы, еще раз подчеркну, победили их. Приложили много усилий.

Любой гол открывает игру и будет много микродуэлей, которые будут решающими в противостоянии.

С уважением относимся к любому сопернику, но в первую очередь смотрим на себя.

Игра состоит из 90 минут. Любой нюанс или гол открывает игру. В то же время понимаем, что ты терпишь, и у тебя появляется возможность забить, какой мы в той игре воспользовались.

В еврокубках всегда бескомпромиссная борьба. Много игр, много травм, много жесткости.

Мы довольны, что принимаем участие в этом турнире.

Не всегда фаворит выходит из поля победителем, что и показала прошедшая игра. Мы добились того, чего хотели. И стремимся сделать то же самое.

У каждой команды, играющей в плотном графике, есть травмированные. Мы – не исключение. Ряд наших игроков не будут участвовать в этой игре. В то же время есть вернувшиеся ребята – Вернидуб, Лунев. Цвек тренировался, надеюсь, что нам поможет.

Травмы, к сожалению, неотъемлемая часть футбола. Мы готовы ко всему. У нас есть игроки, которые выйдут и докажут свой класс», – сказал Скрипник.

Матч «Заря» – ЦСКА начнется в 19.45.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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