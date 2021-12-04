Скрипник – о продлении контракта с «Зарей»: придет время – все официально узнают

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о ситуации с продлением контракта с луганским клубом. Украинский специалист отметил, что окончательное решение еще не принято.

«У меня все нормально с контрактом, у меня есть контракт и я работаю по этому договору.

Предлагали ли продлить? Да, у нас было много разговоров.

Кстати, о президенте. Он фанатично относится к футболу, со своим взглядом на футбол, мы обсуждаем многие темы. У нас еще много времени по поводу вопроса о контракте. Придет время – все официально узнают.

У меня желание быть поближе к семье. Я пока доволен тем, что имею и у меня все хорошо», – сказал Скрипник в интервью на youtube-канале ВurBuzz.

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