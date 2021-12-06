Скрипник о переводе Кочергина в дубль: я не сторонник таких методов

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился мнением о Владиславе Кочергине, которого еще в середине октября перевели в дубль из-за его нежелания продлевать контракт с луганчанами.

«Такая ситуация была ожидаемой. Мне, как тренеру, обидно, что один из лучших игроков моей команды не принимает участие в матчах. Президента тоже можно понять. Игрок тоже сейчас обзавелся семьей и хочет уехать в Европу. Для этого он не хочет оставаться в «Заре» на три года. Он хочет остаться на год или вообще уйти летом свободным агентом. Мы на этом не зацикливаемся. Команда продолжает играть и у нас была серия их шести побед кряду. Как бы это не звучало прозаично, но незаменимых нет.



Нужен ли Кочергин? Такой игрок нужен многим командам. Я не сторонник таких методов, но «Заря» таким решением не открыла Америку. Везде есть подобная практика. Во главе угла всегда будет стоять клуб, а не персона», — сказал Скрипник в интервью проекту BurBuzz.



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