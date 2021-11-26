Скрипник – о матче с «Ромой»: у меня нет повода винить свою команду

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поединок пятого тура группового этапа Лиги конференций, который закончился поражением луганской команды со счетом 0:4.

«Заре» сложно было играть против «Ромы». Она должна была победить и провела идеальный матч.

У меня нет повода винить свою команду. Я желаю «Роме» только побед в будущем», – сказал Виктор Скрипник на послематчевой пресс-конференции.

За тур до окончания группового этапа Лиги конференций «Заря» занимает третье место в турнирной таблице и остается без еврокубковой весны.

В плей-офф Лиги конференции проходят «Буде-Глимт» и «Рома», занявшие первые два места в группе.

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