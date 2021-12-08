Скрипник: никто поблажек и подарков делать точно не будет

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура группового этапа Лиги конференций с «Буде-Глимт».

«Будем играть с мотивированной командой, но в то время хотим получить удовольствие от игры – во время и по ее завершению. Мы концентрируемся, никто поблажек и подарков делать точно не будет. Готовимся к серьезной команде. Конечно, игра все расставит на места, но то, что мы выложимся на максимум – это 100%.

К нам присоединился Дмитрий Хомченовский, вчера он тренировался со всеми, но будем за ним следить, как будет себя чувствовать. Максим Лунев еще восстанавливается. А так, кроме Никиты Шевченко, все в составе и боевой готовности. Лучшие будут играть», — цитирует Скрипника пресс-служба клуба.

В Лиге конференций команда Виктора Скрипника потеряла шансы на выход из группы.

Матч «Заря» – «Буде-Глимт» пройдет на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье 9 декабря и начнется в 19:45.

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