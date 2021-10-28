Скрипник: не скажу, что «Заря» обыграла «Рух» на классе

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник высказался после выездной победы над львовским «Рухом» (2:0 в дополнительное время) на стадии 1/8 финала Кубка Украины.
«Почему матч тяжелый? Мы здесь 1:1 в чемпионате сыграли. Понимаем, что команда играет от обороны, ищет длинные передачи, стандарты. На это настраивались.
Подключили молодежь, чтобы была ротация, дать другим игрокам отдохнуть. Опытного выпустили в конце, он сделал разницу мы забили и выиграли. Такой был план.
В чемпионате мы здесь вничью сыграли — отскочили, можно так сказать, но это была прошлая игра.
В дополнительное время они больше рисковали, мы выбежали и забили. Любую команду трудно обыгрывать — нужно ломать, подстраиваться.
Не закономерная, но заслуженная победа. Хотелось бы назвать ее «на классе», но не думаю. Сыграли «на ноль», выиграли, жалко, что 120 минут, а не 90, но что делать? Зато едем с настроением домой», — сказал Скрипник в интервью телеканалу «Футбол».
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