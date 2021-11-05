Скрипник: мы довольны результатом в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал матч четвертого тура группового этапа Лиги конференций с ЦСКА (2:0).



«В той ситуации, в которой мы оказываемся, играя в еврокубках – много больных, много травмированных, поэтому много футболистов играет не на своих позициях.

На первый план вышла борьба, где-то сознательно отдали инициативу, нужно было терпеть, стоим на «ноль» и ожидаем свой шанс.

Не перестаю удивляться своим игрокам. Мы довольны результатом. Надеюсь, в ближайшее время многие игроки восстановятся и вернутся в строй», - сказал Скрипник в эфире Megogo.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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