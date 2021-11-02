Скрипник – лучший тренер 13-го тура УПЛ

Наставник «Зари» Виктор Скрипник стал лучшим тренером 13-го тура УПЛ. Луганская команда разгромила на выезде «Металлист 1925» со счетом 6:1.

По совокупности пяти профессиональных критериев (номинальный результат команды, трудности в управлении подопечными, мастерство работы с кадрами, тренерское мастерство и накопительный критерий) Скрипник получил от экспертного жюри среднюю оценку 4,8 балла.

В текущем сезоне УПЛ «Заря» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

В следующем туре подопечные Скрипника сыграют с «Вересом». Матч пройдет в Запорожье 7 ноября и начнется в 17:00.

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