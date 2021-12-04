Скрипник: был момент с «Днепром-1», это я качнул эту лодку и в этом виноват

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о ситуации возможным переходом в «Днепр-1». Президент луганского клуба Евгений Геллер был против ухода Скрипника.

«Я не давал согласие на переход в «Днепр-1». Был момент с «Днепром-1», это я качнул эту лодку и в этом виноват. Геллер сказал, что есть контракт. Я ответил, что меня может выкупят за ту сумму, которая прописана в контракте.

Геллер не захотел и на этом мы остановились. Я согласился и добавил, что профессионально будет работать до конца контракта и вы не пожалеете об этом», – сказал Скрипник в интервью на youtube-канале ВurBuzz.

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