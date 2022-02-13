«Скорук» отказался от африканских легионеров и подпишет игрока «Олимпика»

Первый этап подготовки к весенней части сезона команда из Днепропетровской области завершила победным спаррингом с лидером группы «Б» Второй лиги — «Mеталлургом» (2:1).

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 14 февраля контракт будет подписан с полузащитником Дмитрием Плахтырем — воспитанником запорожского футбола, который станет третьим зимним новичком «Скорука» после Игоря Коцюмаки («Перемога») и Богдана Шмигельского («Альянс»).

«Скорук» определяется с новичками

По имеющейся информации, также близок к подписанию соглашения со «Скоруком» опытный Илья Ходуля, минувшей осенью выступавший за «Олимпик».

А вот от услуг находившихся на просмотре Анатолия Клюса из черкасского «Днепра» и двух африканских легионеров решено отказаться. Они не впечатлили своей подготовкой главного тренера Александра Степанова.

Напомним, что заключительный этап подготовки — с 4 по 14 марта футболисты «Скорука» проведут в Турции.

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