Скончался известный футбольный эксперт и тренер Сергей Морозов

На 72-м году жизни умер Сергей Морозов.

О смерти известного эксперта, в прошлом — тренера и футболиста, сообщил директор телеканала «Футбол» Александр Денисов на своей странице в FaceBook.

Морозов воспитывался в молодежной команде киевское «Динамо». Также во время игровой карьеры он выступал за винницкий «Локомотив», «Десну», кадиевский «Шахтер», московский ЦСКА и Команду ГСВГ. Морозов сыграл один матч за сборную СССР, в 1972 стал чемпионом Союза в составе луганской (тогда — ворошиловградской) «Зари».

Работал тренером в московском ЦСКА, Команде ГСВГ, смоленской «Искре», «Динамо-Газовике», «Шоугане», «Шэньян Дунбэй Люяо», винницкой «Ниве», «Нисе», киевском ЦСКА, «Борисфене», «Прикарпатье», «Ворскле» и черкасском «Днепре».

Много лет выступал в роли эксперта на телеканале «Футбол».

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