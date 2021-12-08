Скончался бывший тренер «Закарпатья» Игорь Гамула

8 декабря в возрасте 61 года умер бывший главный тренер «Закарпатья» Игорь Гамула.

О причинах смерти известного тренера не сообщается.

Гамула играл за луганскую «Зарю», СКА Ростов, «Ростсельмаш», «Атоммаш», «Кристалл» и «Таврию».

В качестве тренера Гамула работал в херсонской «Таврии», Черноморце, Даугаве, Динабурге и Закарпатье.

В период с 2011 по 2020 год он работал с основной и молодежной командами Ростова.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Исторический рекорд, провал в Лиссабоне: как «Динамо» играло в 6-м туре ЛЧ без мотивации

«Шахтер» без побед в Лиге чемпионов: «горняки» не закрыли матч с «Шерифом» и поплатились

От звезды интернета до игрока сборной: Мудрик возмужал и готов стать лидером «Шахтера»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.