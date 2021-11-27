Скаут Серии А: Ярмоленко нужен сейчас для усиления атаки «Дженоа»

Скаут Серии А Алекс Великих в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал информацию о возможном трансфере Андрея Ярмоленко в «Дженоа».

«Считаю, что переход Ярмоленко вполне реален в плане как ценовой составляющей, так и в игровом моменте. Данный футболист нужен сейчас для усиления атаки «Дженоа», его международный опыт и знание тренера, с которым он говорит на одном языке, поможет не только на поле, но и в раздевалке. А то, что Ярмоленко придет из более сильного чемпионата, думаю, ему поможет как минимум на первых порах и без раскачки стать готовым оружием для «Дженоа».

Безусловно, клубу необходимо будет сделать для этого трансфера две вещи: первое — освободить место для игрока из не ЕС страны (фактически продав одного из своих игроков без паспорта ЕС) и второе — дать зарплату высокого уровня для стандартов, существующих на данный момент в клубе.

Логика этого трансфера есть, и думаю, он бы был выгоден всем сторонам», — считает Великих.

Контракт 32-летнего Ярмоленко с «Вест Хэмом» действует до лета 2022 года. В текущем сезоне АПЛ украинец в составе «молотобойцев» провел восемь матчей.

Напомним, что 45-летний Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября этого года.

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