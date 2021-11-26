Скаут Серии А: Шевченко сохранит «Дженоа» в высшем дивизионе Италии

Скаут Серии А Алекс Великих в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о борьбе «Дженоа» за сохранение прописки в Серии А под руководством Андрея Шевченко.

«Считаю, что «Дженоа» сохранит прописку в Серии А. Усиление в зимнее трансферное окно будет большим и достаточно затратным, но именно оно даст Шевченко тот материал, который он сможет внедрить под свое видение футбола. Предполагаю, что еще за 3-4 тура до конца сезона «Дженоа» гарантирует себе место в Серии А и на следующий, определяющий для Шевченко сезон в Серии А.

В любом случае, над проектом Шевченко в «Дженоа» работают многие и верю, что этот проект украинского тренера в топ-чемпионате будет успешен, мы только вначале пути восхождения легенды Шевченко-тренера не меньшей величины, чем Шевченко-игрок».

Напомним, что 21 ноября Шевченко дебютировал в Серии А в матче против «Ромы» (0:2).

45-летний украинский специалист возглавил «Дженоа» в начале ноября. Команда из Генуи занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, набрав девять очков.

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