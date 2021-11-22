Скаут Серии А оценил перспективы «Дженоа» в ближайших матчах Серии А

Скаут Серии А Алекс Великих в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о предстоящих матчах «Дженоа» под руководством Андрея Шевченко в Серии А. Команду из Генуи ожидают поединки против «Удинезе» (28 ноября), «Милана» (1 декабря), «Ювентуса» (5 декабря), «Сампдории» (10 декабря), «Лацио» (17 декабря) и «Аталанты» (21 декабря).

«Впереди Шевченко ждет непростой календарь и дойти до спасительного зимнего трансферного окна, когда можно реально усилить состав, что и было обещано тренеру на момент принятия приглашения от новых собственников клуба, будет не просто.

Ожидаю, что в следующих четырех играх команда наберет 4-6 очков, возможна победа над «Удинезе» и ничья или даже победа над «Сампдорией».

Матч с «Аталантой» будет красивым. Я думаю, в нем мы увидим уже ту тактику, которую любит Шевченко - 4-3-3».

Напомним, что 21 ноября Шевченко дебютировал в Серии А в матче против «Ромы» (0:2).

45-летний украинский специалист возглавил «Дженоа» в начале ноября. Команда из Генуи занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, набрав девять очков.

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