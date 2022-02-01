Скаут Серии А оценил переход Супряги в «Сампдорию»

Скаут Серии А Алекс Великих в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал переход нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги в «Сампдорию».

«Переход Супряги в «Сампдорию» можно считать успешной операцией для всех сторон. Дело в том, что игрок перезапускает карьеру, получает иностранный опыт, подходит к решению вопроса своей личной жизни и во многом определяет судьбу своей карьеры на европейской арене.

Супряга – игрок способный и талантливый, но он переходит в «Сампдорию». Клуб находится в кризисе, который борется за очки и за сохранение места в Серии А. Он перешел в клуб, в котором нет президента, есть проблемы с экс-президентом, который сидит в тюрьме.

Пришел новый тренер, Марко Джампаоло, который будет спасать команду, этот тренер любит строить команды, но он должен добывать очки. Этот тренер, который не давит на игроков, это все отмечает. Соответственно Супряга попадет в психологическую удобную атмосферу, потому что это игрок, который не желал бы, чтобы на него давили и он психологически должен воспрять.

То, что игрок переходит в середине сезона в чемпионат, который на ходу, не делает, с моей точки зрения, приятным для игрока, потому что ему нужно будет сразу доказывать свою профпригодность в команде, которая борется за сохранение места в Серии А.

Можно отметить, что Супряга будет играть, потому что команда действует в два нападающих, поэтому умение украинца играть на скорости поможет ему. Стиль «Сампдории» больше строится на контратаках и это поможет Супряге показать его лучшие качества».

Супряга до завершения сезона 2021/2022 будет выступать за итальянскую «Сампдорию».

Соответствующее арендные соглашение было подписано между итальянским клубом и «Динамо». При этом «Сампдория» получила право выкупа контракта игрока по окончании срока аренды.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Официально: «Сампдория» объявила о переходе Супряги

Супряга ушел в аренду в «Сампдорию»: пять фактов, которые нужно знать о перспективах украинца

Стали известны условия арендных соглашений Супряги и Рамиреса

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.