Скаут Серии А: адаптация Супряги в «Сампдории» будет идти без раскачки

Скаут Серии А Алекс Великих в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал перспективы украинского нападающего Владислава Супряги в «Сампдории».

«Адаптация Супряги в Серии А будет идти без раскачки, он пришел в топ-чемпионат, который в отличие от УПЛ не уходил на длительную паузу, а команда, в которую попал Влад борется за сохранение прописки в Серии А и ей нужно брать очки.

В тактике тренера Марко Джампаоло большое значение уделяется схеме 4-3-1-2, где нападающие должны много двигаться в стиле йо-йо. На Супрягу никто не будет давить с требованиями забивать в каждом матче.

Больше всего он мог бы быть полезным во вторых таймах, используя пространство и усталость соперника, но так сложилось, что травма форварда Маноло Габбьядини заставила ускорить темпы на адаптацию, а покупка Себастьяна Джовинко, возможно, говорит и об изменениях в тактических требованиях тренера для линии атаки.

Адаптация будет проходить быстрее, если Супряга быстрее начнет понимать итальянский язык и соответственно требования и тактические установки Джампаоло. Время у игрока есть, но каждый получаемый шанс выходом на поле нападающий должен будет доказывать свой класс».

Напомним, что 6 февраля Владислав Супряга дебютировал в Серии А за «Сампдорию» в игре с «Сассуоло» (4:0). Он на 36-й минуте вышел вместо получившего травму Габбьядини, однако уже на 59-й минуте его заменили на защитника Андреа Конти.

Супряга перешел из «Динамо» в «Сампдорию» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на один год.

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