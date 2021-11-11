Скандал в украинском хоккее: «Донбасс» отозвал своих хоккеистов из сборных

Собственник ХК «Донбасс» Борис Колесников, не сумев договориться с ФХУ в вопросах развития УХЛ, отозвал игроков из сборной Украины U-18.

Президент Федерации хоккея Украины Зубко заявил, что представители ХК «Молодая Гвардия» (фарм-клуб «Донбасса») покинули расположение Украины U-18, которая готовится к двум контрольным матчам с Польшей U-18.

Позже журналист Вадим Плачинда рассказал о том, что Колесников отозвал уже из национальной сборной хоккеистов ХК «Донбасс». Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сборная Украины должна сыграть контрольные матчи против Италии и Венгрии.

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