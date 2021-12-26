СК «Сокол» разгромил «Белый Барс» в Суперлиге

Сыгран матч четвертого тура в хоккейной Суперлиги. «Белый Барс» на своей площадке проиграл СК «Сокол» со счетом 2:7.

Гости были сильнее во всех периодах, завершив матч с разгромным преимуществом.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Белый Барс» – «Сокол» – 2:7 (0:1, 2:3, 0:3)

Шайбы: 0:1 Малухин (Никоноров), 10:45; 0:2 Шуленин (Мицкевич), 22:07; 0:3 Шахворостов (Костицын), 28:02; 0:4 Мельников (Беликов), 31:40; 1:4 Геворкян (Наливайко, Квасенко), 39:27; 2:4 Микитюк, 39:59; 2:5 Марченков (Шахворостов, Костицын), 53:51; 2:6 Шуленин, 54:10; 2:7 Дорофеев (Марченков, Шахворостов), 59:33

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