СК «Сокол» разгромил «Альтаир» в Суперлиге

20 декабря СК «Сокол» провел свой первый матч в сезоне хоккейной Суперлиги на домашней арене, где встретился с «Альтаиром». Столичная команда одержала уверенную победу со счетом 6:1.

СК «Сокол», который был основан в ноябре, добыл вторую победу в трех матчах Суперлиги.

Столичная команда занимает третье место в таблице. «Альтаир» еще не набирал очков в новом турнире, проиграв все матчи.

Суперлига. Регулярный чемпионат

СК «Сокол» — «Альтаир» - 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

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