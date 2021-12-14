СК «Сокол» добыл первую победу в Суперлиге

В матче второго тура хоккейной Суперлиги Украины «Краматорск» принимал киевский «СК «Сокол». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:0.

Таким образом, СК «Сокол» добыл первую победу в истории клуба уже во втором матче со старта чемпионата, а голкипер киевского клуба Данила Макаренко оформил первый шатаут в истории хоккейной Суперлиги Украины.

Суперлига

2-й тур

«Краматорск» – СК «Сокол» – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 Иванов (Шахворостов, Костицин, больш.), 38:08; 0:2 Мельников, 58:56; 0:3 Шахворостов, 59:41.

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