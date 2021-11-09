Сирота: должен был быть в национальной сборной, но я «за» вызов в молодежку

Защитник молодежной сборной Украины Александр Сирота дал комментарий накануне матчей отбора Евро-2023 против Северной Македонии (11 ноября на выезде) и Сербии (16 ноября дома).
«Насколько я знаю, я тоже должен был быть в национальной сборной, но Руслан Петрович Ротань попросил, чтобы я сыграл за молодежную, и я только «за». В последнем матче мы проиграли Франции. Это очень сильный противник, но мы стараемся подняться к ним, и будем делать для этого все возможное. Сейчас, против Северной Македонии и Сербии, нам нужно выигрывать две игры из двух», — сказал Сирота в интервью телеканалу «Футбол».
Ранее своими ожиданиями от ноябрьской сессии матчей поделился главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.
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