Сиренко победил Руденко и стал обладателем двух поясов

В ТРЦ Терминал в Броварах в бою за два титула встретились два украинских боксера супертяжелого веса. Украинский боксер Владислав Сиренко из Киева (19–0, 16 KO) провел поединок против Андрея Руденко из Днепра (34–6, 20 KO).

Закончилось все очень быстро и неожиданно: в шестом раунде рефери боя в самом рядовом эпизоде решил остановить поединок, присудив Сиренко победу техническим нокаутом.

Сиренко стал обладателем двух поясов: WBC Asia и WBO Asia Pacific.

В главном бою вечера, который проходит в ТРЦ Терминал в Броварах, на ринг выйдет украинец Денис Беринчик (15–0, 9 KO), его соперник – россиянин Иса Чаниев (15–3, 7 KO). На кону будет стоять пояс WBO International в легком весе.

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