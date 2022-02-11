Сикан сыграл 15 минут за «Ганзу» с «Вердером»

11.02.2022
23:39
Новость
Футбол
11 февраля в рамках Второй Бундеслиги «Ганза» принимала на своем поле «Вердер».
Бременские музыканты выиграли встречу со счетом 1:2. На 75-й минуте на поле вышел украинский легионер «Ганзы» Даниил Сикан, который результативными действиями не отличился.
Ранее Андрей Ярмоленко забил гол и получил красную карточку в матче за «Вест Хэм» U-23.
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