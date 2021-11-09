Сикан: шансы очень большие, Украине нужно просто выиграть у боснийцев

Нападающий сборной Украины Даниил Сикан поделился ожиданиями от ноябрьской сессии отбора к ЧМ-2022, которая вместит в себя решающий для наших поединок против Боснии и Герцеговины (16 ноября, на выезде).

«Настроение хорошее всегда в сборной. Нас ждет очень важный матч, я думаю, что команда подготовлена, все в боевом настроении. Шансы очень большие, нам нужно просто выиграть.

Товарищеский матч с болгарами? На юношеском уровне играл против них, это всегда сильная команда. Думаю, что это хорошая команда, которая поможет нам подготовиться к игре с Боснией», — цитирует Сикана официальный сайт УАФ.

Напомним, что 20-летний форвард уже имеет в активе один гол за национальную сборную Украины. В сентябре он забил в выездном матче с Казахстаном.

Ранее стало известно, что сборная Украины поселится в Одессе в отеле, где жила Сонька Золотая Ручка.



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