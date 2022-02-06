Сикан рассказал о разговоре с Петраковым перед уходом из «Шахтера»

Нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о разговоре с главным тренером национальной команды Александром Петраковым.

«Мы разговаривали с ним. Обсуждали тему игровой практики. Он поддерживал, говорил, что нужно играть. Считаю, что у нас хорошие шансы в игре с Шотландией. Думаю, мы хорошо подготовимся, чтобы сыграть с британцами на результат и добиться успеха. Все предпосылки для этого у нас есть».

Напомним, что в немецкий клуб нападающий сборной Украины перешел на правах аренды до конца сезона.

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Сине-желтые сыграют с Шотландией 24 марта в Глазго.

Полное интервью с Даниилом Сиканом можно прочитать здесь.

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