Сикан: перед предложением от «Ганзы» был вариант с «Базелем»

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан, который перешел в немецкую «Ганзу» из Второй Бундеслиги на правах аренды, в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о том, что мог перейти также в другую команду.

«Сначала у меня было предложение о переходе от швейцарского «Базеля». Однако донецкий клуб отказался от этого варианта, поскольку швейцарцы хотели получить право выкупа моего трансфера, но горняки отказали. Появился вариант с «Ганзой». Отличный вариант для игровой практики, несмотря на Вторую Бундеслигу. Это отличная команда с сумасшедшими болельщиками.

Почему захотел перейти в «Ганзу»? Все просто, мне хочется играть. Я тут на полгода, даже на четыре месяца, потом чемпионат заканчивается.

Тренер хорошо принял, провел для меня тренировку, рассказал и показал, как играет команда. Показал, как планирует меня использовать, как мне надо действовать на поле, взаимодействовать с партнерами».

Полное интервью с украинским легионером можно прочитать тут.

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