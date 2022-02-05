Сикан: наверное, летом попрошу «Шахтер» о трансфере

Нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о прощании с Де Дзерби и желании поговорить с руководством «Шахтера».

«После аренды в «Ганзе» я должен вернуться в расположение «горняков». Наверное, буду разговаривать с клубом, чтобы летом был трансфер. Хочется играть.

Де Дзерби? Он пожелал мне удачи. В принципе, уже до сборов и я понимал, и тренер знал, что могу уйти, потому что мне хочется больше игровой практики. На первом сборе я уже с командой мало тренировался, больше индивидуально».

Напомним, что в немецкий клуб нападающий сборной Украины перешел на правах аренды до конца сезона.

Полное интервью с Даниилом Сиканом можно прочитать тут.

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