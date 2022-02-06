Сикан: адаптироваться в «Ганзе» мне помогает Олимпийский чемпион из Украины

Нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал об адаптации в немецкой «Ганзе».

«Большое спасибо Олимпийскому чемпиону Владимиру Лютому, который работает в «Ганзе». Меня с ним познакомил директор клуба. Наш земляк очень помогает мне тут адаптироваться, все показывает и рассказывает. Большое ему спасибо. Без его помощи все было бы сложнее.

Тренер «Ганзы»? Отличные впечатления. Он хорошо принял, провел для меня тренировку, рассказал и показал, как играет команда. Показал, как планирует меня использовать, как мне надо действовать на поле, взаимодействовать с партнерами».

Напомним, что в немецкий клуб нападающий сборной Украины перешел на правах аренды до конца сезона.

Полное интервью с Даниилом Сиканом можно прочитать здесь.

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