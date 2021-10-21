Сидорчук вошел в топ-10 еврокубковых гвардейцев «Динамо»

Матч с «Барселоной» (0:1) в рамках группового турнира Лиги чемпионов стал для капитана «Динамо» Сергея Сидорчука юбилейным, 65-м, в еврокубковых турнирах.
По этому показателю полузащитник вошел в топ-10 еврокубковых гвардейцев «бело-синих» во времена независимости Украины. Этот список возглавляет многолетний голкипер «Динамо» Александр Шовковский, на счету которого 143 еврокубковые баталии.
Топ-10 еврокубковых гвардейцев «Динамо»
Александр Шовковский – 143
Олег Гусев – 98
Андрей Ярмоленко – 80
Денис Гармаш – 76
Валентин Белькевич – 73
Максим Шацких – 73
Сергей Ребров – 72
Андрей Гусин – 66
Евгений Хачериди – 65
Сергей Сидорчук – 65
Следующую игру в Лиге чемпионов бело-синие проведут 2 ноября против «Барселоны» в Киеве.
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