Сидорчук: с «Бенфикой» хотим сыграть, как во втором тайме с «Баварией»

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук высказался о завтрашнем матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».



«Как перед матчем с «Баварией» в прошлом туре, так и сейчас тренер говорит, чтобы мы просто показали хороший футбол и кайфовали от игры. Также за бонусы, которые предусмотрены в Лиге чемпионов.

«Бенфика»? Думаю, сейчас им тяжелее в психологическом плане. К первой игре в Киеве они подходили после серии побед, к тому же выход в Лигу чемпионов через квалификацию дал им определенный стимул. Сейчас у них дела идут не совсем хорошо. Думаю, у них есть проблема в психологии. А с точки зрения тактики наши соперники не поменялись.

В идеале завтра хотелось бы сыграть так, как мы провели второй тайм ответного матча с «Баварией».

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