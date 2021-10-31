Сидорчук: не реализовали моменты и получили нервную концовку игры с «Мариуполем»

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук дал комментарий после матча с «Мариуполем» (3:2), в котором он забил два гола дальними ударами.

«После игры можно сказать, что сказалась дальняя дорога, плюс многое зависело от восстановления, ведь между играми было всего два дня. Вы видели, с чего начиналась сегодняшняя игра — пропущенный гол с пенальти добавил нервозности. Когда же счет стал 3:1, немного успокоились, но при этом могли доводить свое преимущество до четырех-пяти голов точно. Не забили, и получилась нервная концовка.

Устали ли от плотного графика? Играть не устали — больше сказываются разъезды. За эти три дня провели много времени в дороге.

Мои голы? Получилось точно пробить с дальней дистанции. В принципе, у меня неплохой удар издали – сегодня же получилось два раза забить.

Волнение Луческу? Это из-за концовки. Счет должен был быть 6:1 или 7:1, но никак не 3:2. Из-за чего и такая нервная концовка получилась», — цитирует Сидорчука официальный сайт «Динамо».

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