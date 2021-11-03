Сидорчук: мы пропустили гол не из-за расслабленности, «Барселоне» повезло

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук дал комментарий после матча с «Барселоной» (0:1), в котором киевляне не смогли забить четвертый раз подряд.

«Почему пропустили? Я бы не сказал, что это расслабленность. Было достаточно наших игроков в штрафной, но случился неудачный рикошет. Мяч достаточно сильно летел на Дембеле, который был чуть впереди меня. Не думаю, что ему было бы удобно бить под правую ногу. А после рикошета мяч чуть застрял и попал прямо на ногу Фати. Это не расслабленность, это не повезло.

Мистер сказал, что есть большая разница: как мы проиграли в Испании и как мы проиграли в Киеве. Обидно проигрывать такие матчи. Создали нормальное количество моментов, с которых могли рассчитывать на большее.

Не забиваем в Лиге чемпионов? Сейчас уже, наверное, потихоньку начнет давить. Тем более, что в следующем матче сыграем дома с «Баварией», это тоже соперник не из легких. Нужно отталкиваться от соперников и понимать, что создавать проблемы у их ворот очень тяжело. «Бавария» и «Бенфика» хорошо прессингуют, «Барселона» была лучшая по прессингу в Испании. Поэтому тяжело нам даются моменты, но мы могли забить из тех, что создали.

Мы на последнем месте в группе? Нам очень тяжело сейчас оценивать шансы. Это для экспертов легко. Дома с «Баварией» будет тяжело, но будем играть уже для болельщиков. Другого выхода просто нет.

Уровень «Баварии»? Хочется, но вы же видите, как они играют. Они тоже не с автобазы какой-то, спокойно забивают в ЛЧ по пять голов», — цитирует Сидорчука ресурс SportArena.

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