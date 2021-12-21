Сидорчук: клубы должны знать о новых рекомендациях для арбитров

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал, что думает о работе судей в Украинской Премьер-лиге.

«Судейство — это вообще больной вопрос. Как правило, я прошу рефери объяснить, почему принято то или иное решение. Прошу, потому что действительно не могу его понять. Не секрет ведь, что трактовка идентичных эпизодов в Европе и УПЛ отличается. Почему — понятия не имею.

Надеюсь, с приходом Риццоли что-то изменится. Идеальным выходом на первых порах стала бы встреча членов Комитета арбитров и самих судей с футболистами — представителями каждой из команд. Накопилось много вопросов, ответы на которые так и не получены.

Хотелось бы вместе разобрать спорные моменты, и уяснить, по каким критериям их оценивают. Если у арбитров появились какие-то новые рекомендации — мы должны знать о них.

Меня, например, до сих пор не отпускает эпизод из матча против «Ворсклы», когда после моего столкновения с Русланом Степанюком был назначен пенальти в ворота «Динамо». Неоднократно просматривал запись, но так и не увидел нарушения.

Я двигался туда, куда и должен был — к своим воротам, и при этом притормаживал, стараясь во что бы то ни стало избежать столкновения. Взгляните на повтор — убедитесь. Когда нападающий врезался лбом в мою челюсть, я вообще находился к нему боком…

Тем не менее подключился VAR, все закончилось 11-метровым, голом в наши ворота и, как оказалось, привело к нашему поражению — единственному в чемпионате. Я очень бы хотел услышать пояснения со стороны арбитров», — сказал Сидорчук в интервью ресурсу «Футбольный клуб».

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