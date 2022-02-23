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Сидорчук: хочу поддержать всех, кто прилагает усилия для сохранения нашей независимости

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
23.02.2022
19:25

Капитан «Динамо» Сергей высказал слова поддержки Украине и украинскому народу.

«В эти трудные времена для нашей Украины хочу поддержать всех, кто прилагает усилия для сохранения нашей независимости и суверенитета страны!

Благодарю наших ребят в зоне боевых действий, наших дипломатов и простых граждан, которые делают все, чтобы Украина существовала, как самостоятельное государство. Именно в это время всем нам нужно объединяться и приложить все усилия, чтобы достичь главной цели – сохранения и развития нашей свободной и независимой страны. Слава Украине!» – написал Сидорчук на своей странице в Instagram.

Капитан «Динамо» в текущем сезоне сыграл за киевлян 23 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативных передачи.

Ранее стало известно, что вторая часть сезона УПЛ может стартовать по плану.

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