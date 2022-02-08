Швеция – лидер медального зачета Олимпиады-2022, у Украины ни одной медали

8-го февраля состоялись очередные соревнования на Олимпийских Играх. В медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует сборная Швеции. Сборная Украины пока что не завоевала ни одной медали.
Олимпиада-2022. Пекин (Китай). Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Швеция – 4-1-1 (6)
2. Нидерланды – 3-3-1 (7)
3-4. Китай – 3-2-0 (5)
3-4. Германия – 3-2-0 (5)
5. Норвегия – 3-1-4 (7)
6. Италия – 2-4-1 (7)
7. ОКР – 2-3-5 (10)
8. Австрия – 2-3-2 (7)
9. Словения – 2-1-2 (5)
10. Франция – 1-4-0 (5)
11. Канада – 1-1-4 (6)
12. Япония – 1-1-2 (4)
13. Швейцария – 1-0-2 (3)
14. Австралия – 1-0-1 (2)
15-16. Чехия – 1-0-0 (1)
15-16. Новая Зеландия – 1-0-0 (1)
17. США – 0-4-1 (5)
18. Беларусь – 0-1-0 (1)
19. Венгрия – 0-0-2 (2)
20-22. Финляндия – 0-0-1 (1)
20-22. Корея – 0-0-1 (1)
20-22. Польша – 0-0-1 (1)
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