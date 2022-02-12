Швед забил мяч в матче чемпионата Бельгии

В матче 27-го тура чемпионата Бельгии «Мехелен» на своем поле принимал «Остенде». Поединок завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Украинский полузащитник «Мехелена» Марьян Швед забил мяч на 54-й минуте.

В текущем чемпионате Бельгии 24-летний хавбек провел 19 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.

«Мехелен» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 25 матчах.

Чемпионат Бельгии

27-й тур

«Мехелен» – «Остенде» – 3:0

Голы: Мрабти, 42 (1:0). Швед, 54 (2:0). Шуфс, 64 (3:0).

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