Швед Самуэльссон выиграл спринт, Пидручный стал 21-м

В шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялся спринт у мужчин.



Победу в гонке одержал швед Себастьян Самуэльссон. Биатлонист не допустил ни одного промаха за два огневых рубежа, показав время 22 минуты 33,5 секунд.

Отметим, что Украину представляли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Андрей Доценко.

Спринт. Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 22.33.5 (0-0)

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +11.8 (0-0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) +12.2 (0-0)

21. Дмитирий Пидручный (Украина) (0-0) +1.19.8

24. Антон Дудченко (Украина) (0-1) +1.21.0

51. Богдан Цымбал (Украина) (1-0) +2.04.9

99. Денис Насыко (Украина) (2-2) +3.30.0

Также украинская теннисистка Снигур выиграла турнир в ОАЭ.



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