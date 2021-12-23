Швед попал в больницу после матча Кубка Бельгии

Украинский вингер «Мехелена» Марьян Швед доставлен в больницу после матча 1/4 финала Кубка Бельгии против «Эйпена». Украинец пострадал после столкновения с голкипером «Эйпена», из-за чего ненадолго потерял сознание.

«Когда наши игроки подошли к нему, Швед был без сознания. Он лежал на спине, но не двигался. Затем его перевернули на бок, и Марьян прокашлялся. После игры он пришел в себя. Надеюсь, что он не сильно пострадал. Удар пришелся в основном по голове и ребрам», — цитирует главного тренера «Мехелена» Воутера Вранкена Gva.be.

В матче с «Эйпеном» Швед провел на поле всего пять минут, выйдя на замену во втором тайме. Команда украинца проиграла (1:3) и вылетела из Кубка Бельгии.

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