Шовковский: сборная Украины готова к Шотландии на 30 процентов

Помощник главного тренера сборной Украины Александр Шовковский рассказал о подготовке поединку плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре против Шотландии.

«Думаю, мы готовы процентов на 30. Во-первых, мы не готовим игроков, их готовят клубы. Нам главное, чтобы все наши игроки пришли без травм в оптимальной физической форме. И тогда уже мы будем включаться в работу: давать всю необходимую информацию, рассказывать, как мы видим, как планируем эту игру, попробуем ее спрогнозировать.

Я играл против Шотландии в далеком 2007 году. Хочу сказать, что просто не будет, тем более в матче плей-офф. Мы знаем, какие шотландцы сами по себе, какая у них ментальность. Они непокоренные, свободолюбивые, пытаются показать себя с лучшей стороны, как нация. Мы в первую очередь должны не уступить им в мотивационных вещах. Далее уже будет идти стратегия и тактика на игру, и в каком состоянии будут наши игроки и соперника. Составных победы очень много.

Мы уже имеем по каждому игроку Шотландии информацию, чтобы дать нашим футболистам все необходимое, чтобы они понимали, против кого будут играть. Стандарты, угловые, ауты… У нас уже есть информация, но пока мы ее не можем никак использовать, а только анализировать, прогнозировать и для себя делать заметки, чтобы донести потом игрокам, что мы хотим от них увидеть. Безусловно, победу», — сказал Шовковский в интервью youtube-каналу SportArena.

Матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина пройдет 24 марта в Глазго.

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