Шовковский: отставка Шевченко в сборной? Это было неожиданно для всех

Помощник главного тренера сборной Украины Александр Шовковский рассказал об отставке тренерского штаба Андрея Шевченко после чемпионата Европы-2020.

«Начнем с того, что штаб Андрея Шевченко в полном объеме ушел в отставку. Это было неожиданно для всех, но накануне матчей сборных я бы не хотел об этом говорить. Случилось так, как случилось.

Когда я покинул тренерский штаб сборной и когда велись переговоры, кто будет следующим тренером после Шевченко, после назначения Александра Петракова он со мной связался и у нас состоялся разговор по поводу возможной сотрудничества.

Я согласился, потому что у меня был определенный опыт, знал команду хорошо, поэтому я согласился войти в тренерский штаб Петракова. Я не буду сравнивать Шевченко и Петракова – это некорректно», — сказал Шовковский в интервью youtube-каналу SportArena.

Напомним, что Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины в августе 2021 года.

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