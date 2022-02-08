Шотурма: нереализованный пенальти в ворота России мне снился два дня

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма рассказал о нереализованном пенальти в полуфинальном матче Евро-2022 против России при счете 2:3.



«Как капитан взял на себя ответственность – удача была не на моей стороне. Подойдя к мячу, почувствовал, представил, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить. Эта возможность на всю жизнь уже – я буду думать об этом пенальти, он мне и снился 2 дня, я спать не мог. Но так случилось, поэтому могу принести извинения болельщикам – мне теперь с этим жить.

А так, это еще один шаг в моей жизни – мне много писали слов поддержки, много было и хейта. Один тренер сказал, что, пройдя через такое, становишься сильнее. Так и есть – за это Евро мы стали еще сильнее», – цитирует Шотурму корреспондентка Tribuna.com Ирина Козюпа.

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