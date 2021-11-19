Шматоваленко: будем работать над игрой в защите

Ассистент главного тренера «Черноморца» Сергей Шматоваленко прокомментировал поражение от «Динамо».



«Сегодня мы получили большой опыт. Видим, что у нас еще очень много проблем в оборонительном плане. Надо работать над игрой в защите.

Хотелось бы, чтобы ребята действовали против игроков «Динамо» более агрессивно и показали себя с хорошей стороны. Мы ожидали от них большего. Знаем их возможности. Наверное, ребята стушевались.

Будем работать над игрой в защите. Будем требовать от ребят больше самоотверженности. Не скажу, что они не стараются. Они стараются, но нужно показывать еще больше».

Также известный украинский тренер Леонид Буряк рассказал о победе сборной Украины над Боснией, а также оценил шансы желто-синих в плей-офф квалификации предстоящего мундиаля в Катаре.



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