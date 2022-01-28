Шкурин попал в список игроков «Динамо» на второй сбор команды в Турции

27 января киевское «Динамо» завершило первый сбор в Испании.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пропустившие из-за коронавируса первый сбор защитники Александр Караваев и Илья Забарный, а также нападающий Илья Шкурин, уже восстановились и будут готовы отправиться с командой на второй сбор в Турцию.

Также к команде должны присоединится восстанавливающийся после травмы защитник Денис Попов и ездивший в национальную сборную форвард Эрик Рамирес.

Вылет на второй сбор в Турцию намечен на утро понедельника, 31 января. Продлится второй подготовительный этап до 10 февраля.

Ранее мы сообщали, что вратарь «Динамо» перенесет операцию после сбора в Испании.

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