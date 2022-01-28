Фрибет 3000 UAH
Украина — Португалия: Евро-2022 по футзалу
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Эксклюзивы

Шкурин попал в список игроков «Динамо» на второй сбор команды в Турции

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
28.01.2022
17:24
Новость
Эксклюзивы
Шкурин попал в список игроков «Динамо» на второй сбор команды в Турции

27 января киевское «Динамо» завершило первый сбор в Испании.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пропустившие из-за коронавируса первый сбор защитники Александр Караваев и Илья Забарный, а также нападающий Илья Шкурин, уже восстановились и будут готовы отправиться с командой на второй сбор в Турцию.

Также к команде должны присоединится восстанавливающийся после травмы защитник Денис Попов и ездивший в национальную сборную форвард Эрик Рамирес.

Вылет на второй сбор в Турцию намечен на утро понедельника, 31 января. Продлится второй подготовительный этап до 10 февраля.

Ранее мы сообщали, что вратарь «Динамо» перенесет операцию после сбора в Испании.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

«Верес» усилится защитником киевского «Динамо»
«Верес» усилится защитником киевского «Динамо»
«Динамо» вернулось в Киев после первого сбора
«Динамо» вернулось в Киев после первого сбора
«Динамо» согласовало трансфер молодого форварда в европейский клуб
«Динамо» согласовало трансфер молодого форварда в европейский клуб

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи