Шкурин: Луческу ставил «Динамо» задачу забить и победить «Баварию»

Нападающий «Динамо» Илья Шкурин поделился впечатлениями от матча с «Баварией» (1:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

«Тренер ставил нам задачу забить и победить в сегодняшней игре. Это была наша общая задача. А я, к тому же, должен был принести как можно больше пользы команде», — цитирует Шкурина официальный сайт «Динамо».

Белорусский нападающий, перешедший в киевский клуб в межсезонье на правах аренды из московского ЦСКА, до сих пор не забил ни одного гола за «бело-синих».

Ранее наш сайт опубликовал видео забитых голов в матче «Динамо» и «Баварии», среди которых был шедевральный результативный удар польского форварда мюнхенского клуба Роберта Левандовского.



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