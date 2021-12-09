Шевчук: у меня сейчас нет тренерских амбиций

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал о своих обязанностях в ровенском клубе и отметил, что сейчас у него нет тренерских амбиций.

«Для меня это тоже был неожиданный вызов. Мне нужно было выйти из зоны комфорта. Контраст очень большой, нужно с чего-то начинать. Я в «Вересе», я хочу помочь клубу во всех направлениях развивать ровенский футбол.

Нам нужно сотрудничать, Вирт сделал здесь большую работу, вывел команду в УПЛ, этого никто не ожидал. Некоторые футболисты играли во Второй лиге и он вывел их на уровень Премьер-лиги и самое главное – они прогрессируют и Вирт тоже прогрессирует.

У нас есть свой стиль, он агрессивный, силовой и я должен подстраиваться под Вирта, под тех игроков, которых он хочет и мы должны вместе работать.

Да, будут какие-то споры, но без этого не бывает и в споре рождаются лучшие идеи.

Когда я принял предложение стать спортивным директором, я сразу позвонил Вирту и сказал, что у меня нет тренерских амбиций. Я сделаю все, чтобы поддерживать Вирта и игроков», — сказал Шевчук в интервью youtube-каналу «Трендец».

В текущем сезоне УПЛ «Верес» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

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