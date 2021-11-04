Шевчук рассказал об инциденте с полицией

Бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о случае, когда его с признаками алкогольного опьянения за рулем задержала патрульная полиция.



«Я пью только красное и белое вино. Вся страна уже знает, что я очень люблю красное, после того как я его попробовал на день шахтера. Но я в тот день белое пил, может, поэтому оно так и зашло сильно. Немного выпил, меньше бутылки.

А так, я люблю красное вино. Мне нравятся вина, я даже собираю пробки – выпиваю бутылку и забираю пробку, у меня есть коллекция.

В тот день я пил белое вино «Совиньон-блан». Оно хорошее, просто я никогда не кушаю в самолетах и на таких фуршетах. Потому что там всегда есть канапешки, а я слежу за питанием. Жареное не ем, всякие такие штучки не ем, потому что не хочу портить желудок. В итоге я выпил несколько бокалов, оно вставило, а вечер закончился не очень», – сказал Шевчук в интервью «Пряма Червона».

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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