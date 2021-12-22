Шевчук рассказал о возможности аренды «Вересом» игроков «Динамо»

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал о том, что клуб может арендовать игроков «Динамо» и «Шахтера».



«Я говорил с Игорем Михайловичем Суркисом, он мне сказал: «Если вам нужны наши игроки, то обращайтесь, будем разговаривать». Если Юрию Николаевичу нужны будут игроки с «Динамо», то он даст мне список. Если мы возьмем игроков в аренду на два года, то, может, получим потом процент со следующей перепродажи. Но мы должны смотреть, подходит ли он тренеру и клубу.

Я с Виртом говорил по поводу Валерия Бондаренко. «Ворскла» ему 40% процентов зарплаты платила, а «Шахтер» – 60%. Если он нам нужен, то мы можем что-то заработать от дальнейшей перепродажи. «Шахтер» заплатил за него «Александрии» 500 тыс евро. Я сказал, что он нам интересен. Только по финансам нужно понять, сможем ли взять его и платить какие-то деньги», – сказал Шевчук.

Также Тотовицкий будет получать в «Колосе» рекордную зарплату.

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