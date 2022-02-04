Шевчук: перенос матча с «Полесьем» сломал планы «Вереса»

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук высказался по поводу переноса стартового матча турнира Winter Cup против «Полесья» из-за погодных условий.

«Мы знаем, что нашего старта на Winter Cup 2022 ждут многие болельщики не только в Украине, но и во всем мире. Сегодня я созванивался с друзьями из Англии, все они ожидают этой встречи. Перенос матча повлиял на наш тренировочный процесс, потому что завтра и послезавтра мы планировали выходные, но теперь смещаемся», — сказал Шевчук в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что игра «Вереса» и «Полесья» состоится сегодня, начало — 15.00. Также в турнире принимают участие харьковский «Металлист» и одесский «Черноморец».

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